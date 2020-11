Ecco la squadra di Tiziana Lippiello a Ca' Foscari: sette tra prorettrici e prorettori

Tiziana Lippiello, neo rettrice dell’università Ca’ Foscari di Venezia, ha scelto e presentato la sua squadra, composta da sette tra prorettrici e prorettori che la affiancheranno alla guida dell’ateneo. Ci sono alcune novità nella scelta delle deleghe: un’attenzione particolare per gli studenti con un prorettorato al diritto allo studio e ai servizi agli studenti, ma anche ai dipendenti con un prorettorato ai rapporti con il personale.

La squadra è così composta:

Antonio Marcomini: prorettore vicario con delega ai rapporti con il territorio

Gaetano Zilio Grandi, prorettore con delega agli affari generali, legali, ai rapporti con il personale e ai rapporti con il personale di Fondazione Università Ca’ Foscari

Luisa Bienati, prorettrice alla didattica

Caterina Carpinato, prorettrice alla terza missione

Elti Cattaruzza, prorettore al diritto allo studio e ai servizi agli studenti

Fabrizio Marrella, prorettore alle relazioni internazionali e alla cooperazione internazionale

Maria Del Valle Ojeda Calvo, prorettrice alla ricerca

La rettrice ha commentato: «Sono molto soddisfatta di questa squadra con la quale non vedo l’ora di iniziare a lavorare su nuovi programmi e sfide. Ho fortemente voluto dedicare una delega specifica alle relazioni con il personale di Ca’ Foscari, in linea con il mio programma elettorale. Credo molto nella collaborazione con il personale tecnico-amministrativo e nella condivisione di progetti e iniziative: siamo un’unica grande squadra che lavora al servizio dell’ateneo».

«In un momento così complesso - ha aggiunto - non possiamo perdere di vista gli studenti, il loro futuro e la necessità di offrire una formazione di qualità e una esperienza universitaria piena e coinvolgente: per questo ho voluto introdurre una delega specifica al diritto allo studio e ai servizi agli studenti. Abbiamo davanti mesi difficili ma faremo di tutto per onorare il nostro impegno e dare un contributo, con la formazione e la ricerca, alla ripresa del Paese».

Completano la squadra delegate e delegati che affiancheranno le prorettrici e i prorettori nel coordinamento delle attività:

Gianluca Briguglia, delega alla comunicazione di Ateneo

Alessio Cotugno, delega alla comunicazione della Rettrice

Massimiliano Costa, delega alla formazione dei docenti

Fiorino Tessaro, delega alla formazione e aggiornamento dei docenti della scuola di primo e secondo grado

Susanne Franco, delega alle attività teatrali

Maria Antonietta Baldo, delega alle attività sportive

Vladi Finotto, delega al trasferimento tecnologico

Francesca Rohr, delega all’orientamento e tutorato

Giulia Bencini, delega alle iniziative a supporto dell'assistenza, integrazione e benessere delle persone con disabilità

Ugo Sostero, delega al bilancio

Elena Semenzin, delega alla sostenibilità

Giorgio Stefano Bertinetti, delega all'edilizia

Roland Hinterholzl, delega al coordinamento internazionalizzazione didattica-ricerca

Antonio Montefusco, delega alla reputazione e reclutamento internazionale

Giancarlo Corò, delega alla cooperazione internazionale e politiche di sviluppo

Fabio Aricò, delega agli accordi Erasmus e Overseas

Laura De Giorgi, delega alla ricerca di area linguistica

Roberta Dreon, delega alla ricerca di area umanistica

Michela Signoretto, delega alla ricerca di area scientifica

Francesco Zirpoli, delega al dottorato di ricerca

Sara De Vido, delega ai Giorni della Memoria e del Ricordo

Con successivo decreto verranno attribuite le deleghe alla semplificazione amministrativa, alla valorizzazione del personale e attuazione del Codice Etico, a stage e placement, alla ricerca di area economica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla presentazione ha partecipato anche l'assessore Paola Mar: «È stato sottolineato più volte quanto Ca' Foscari intenda sviluppare la sua vocazione a università civica e aperta al territorio - ha commentato Mar -. Gli atenei affondano le radici nella nostra storia ma hanno una visione protesa verso il futuro. Un futuro in cui Venezia intende confermare la propria dimensione internazionale, candidandosi a punto di riferimento e attrazione dei giovani europei, non solo dal punto di vista accademico. È un cammino che Ca' Farsetti intende percorrere con le nostre università, affrontando all'unisono i difficili mesi che ci aspettano».