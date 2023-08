Intitolata alla memoria di Luca Miani la sala stampa del Penzo

La sala stampa dello stadio Pier Luigi Penzo di Sant’Elena da oggi porta il nome di Luca Miani, giornalista del quotidiano locale Il Gazzettino, scomparso prematuramente il 23 ottobre del 2019, prima firma dello sport veneziano e per 30 anni autore delle cronache del Venezia Fc.

Un’iniziativa partita pochi mesi dopo la scomparsa di Miani grazie all’intuizione del sindaco Luigi Brugnaro e a una delibera di giunta promossa dal consigliere Paolino D’Anna e dall’assessore alla toponomastica Paola Mar. Oggi, dopo i rinvii per la pandemia, quella delibera si è concretizzata con una cerimonia che si è svolta prima della sfida di campionato tra Venezia Fc e Cosenza. A scoprire la targa che dà il nome della sala stampa del Penzo a Luca Miani è stata la figlia Camilla, assieme alla moglie Francesca.

All’iniziativa sono intervenuti il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello, alcuni consiglieri comunali e di municipalità, oltre ai familiari del giornalista, papà Roberto e la sorella Lodovica, tanti amici, colleghi ed ex colleghi del giornalista compresi i rappresentanti del sindacato dei giornalisti, dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva) di cui Luca era consigliere regionale e nazionale. Per il Venezia Fc è intervenuto Gianluca Santaniello direttore dell’area business. «Sono molto felice di questo momento celebrato in quella che era una seconda casa per Luca Miani – sono state le parole di Tomaello - un atto dovuto verso chi ha trasmesso passione, coinvolgimento e orgoglio nel raccontare lo sport veneziano. Un giornalismo autentico, romantico ma al tempo stesso diretto. Il suo nome impresso nella sala stampa del Penzo non vuole essere solo un ricordo, ma anche un monito e un insegnamento verso tutte le persone, in particolare le nuove generazioni, che raccontano le sorti dello sport, affinché lo facciano con la stessa serietà e passione di Luca».