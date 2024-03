Stadio Venezia, Speranzon: «Pubblico al 100%. No brandizzazioni o preclusioni verso società»

All'indomani della chiusura della gara d'appalto per la realizzazione del nuovo stadio in quello che sarà il Bosco dello Sport a Tessera, il senatore mestrino di Fratelli d'Italia e membro permanente della VII Commissione Cultura e Sport del Senato, Raffaele Speranzon, chiede equilibrio nella procedura di gestione del nuovo impianto cittadino. «Risolta finalmente la questione più complessa, quella di recuperare le risorse economiche necessarie - dice Speranzon - ora rimangono da fare le cose più semplici ma importanti prima di arrivare alla posa della prima pietra: stabilire con chiarezza chi avrà l’onere della gestione della struttura e definire come verrà disciplinato il suo utilizzo».

Per Speranzon, il nuovo stadio dovrà essere «simbolo dello sport in città, pubblico al 100% e senza privilegi o preclusioni all'uso verso tutte le società sportive cittadine che partecipano a campionati professionistici di qualsiasi livello». Lo stadio, aggiunge il senatore, «è un sogno che si avvera dopo decenni e decenni di progetti, idee e proposte che poi non si sono mai concretizzate. È un traguardo epocale che certamente permetterà al Venezia di utilizzare l’impianto ma, trattandosi di uno stadio che sarà realizzato al 100% con i soldi pubblici, l'utilizzo non dovrà essere chiuso ed esclusivo ma aperto a chiunque in futuro dovesse militare in campionati professionistici e a costi sostenibili, ovvero proporzionati alla dimensione economica del campionato in cui militano le squadre che utilizzeranno lo stadio».

Infine, un accenno non secondario sulla brandizzazione esterna ed interna: «Dovrà essere neutra», conclude Speranzon, «dal momento che non si tratta di una struttura di proprietà di una singola società sportiva ma, ribadisco ancora, costruito al 100% con soldi pubblici».