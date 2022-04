Al Lido è già estate. Sport, servizi ed eventi: la stagione è servita

Sport, eventi, servizi di qualità, e attenzione all'inclusività e alle famiglie: il Lido è pronto per l'estate e lo è in anticipo visto che le prenotazioni ad oggi hanno raggiunto il 70% del totale dell'intero scorso anno, pur mancando ancora due mesi all'apertura ufficiale. La stagione balneare del Lido, proposta dal Comune in collaborazione con la partecipata Venezia Spiagge e Vela spa, l'hanno presentata venerdì l'assessore al Bilancio Michele Zuin, il presidente di Vela Piero Rosa Salva, il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan e i consiglieri Luca Voltolina e Antonella Stefani.

Venezia Spiagge ha mantenuto invariate le tariffe per i clienti fidelizzati e ha previsto uno sconto per i residenti del Comune di Venezia, concordato con l'Amministrazione. Tra le novità, sono stati progettati investimenti per i nuovi campi sportivi che vedranno, tra Lungomare e San Nicolò, 3 campi da beach soccer, 3 da beach volley convertibili in beach tennis, 2 da tennis, 2 da bocce, oltre ai nuovi tavoli da ping pong, ai pedalò e il nuovo campo da paddle, il primo in tutta la Venezia insulare.

«Abbiamo investito molto in questa società - ha detto Zuin - della quale siamo diventati socio unico con il 100% delle quote. Abbiamo realizzato l’unica piscina sulla spiaggia aperta al pubblico e riaperto la terrazza BlueMoon, riqualificando la stessa struttura e creando una nuova spiaggia libera con servizi. Con il presidente Padovan e il cda abbiamo voluto rilanciare l'isola offrendo più servizi e occasioni per fare sport con nuove infrastrutture, con un occhio di riguardo ai nostri primi ospiti, i bambini e le famiglie. Ma si è voluto anche venire incontro a chi invece della capanna sceglie l’ombrellone. Il nostro scopo è far vivere ai turisti la spiaggia, con la possibilità di divertirsi e scegliere anche l'ampia offerta gastronomica e di locali».

La stagione 2022 sarà la prima che vedrà il funzionamento della piscina Bluepool, con servizi aggiuntivi proposti, a tariffe invariate. La piscina è disponibile al mattino, con abbonamento, per nuoto libero e corsi di nuoto. In questi mesi, ha spiegato Venezia Spiagge, si è svolta la procedura per l’assegnazione delle attività ristorative che ha avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione e di risultato per la società. Sono arrivati nuovi investimenti da parte dei gestori che hanno permesso il miglioramento dei plateatici, dei giochi dei bambini e degli spazi, premiando i progetti d’investimento green dei nuovi gestori.

«La società Vela, su indicazione dell’Amministrazione comunale, è impegnata al Lido di Venezia in un’azione di rilancio complessiva – ha detto Rosa Salva – che prevede anche la promozione del comparto congressuale, grazie ai recenti lavori di restauro degli spazi del Centro Congressi. Sarà ricco anche il programma di eventi previsti nelle sere d’estate sulla terrazza del BlueMoon, un'opportunità rivolta sia ai residenti che agli ospiti stagionali. Un impegno continuo che non coinvolge soltanto l’asse centrale dell’isola tra il Lungomare e il Gran Viale, ma vede una partecipazione diretta e continua durante l’anno in tutta l’isola, dal sostegno al mercatino tradizionale della Sensa a inizio giugno, nell’area di San Nicolò, al Festival del Cinema».

«Ci poniamo come punto di riferimento per tutte le attività ricettive del Lido e di Venezia, offrendo un servizio d’eccellenza nel panorama di tutta la costa veneta. Puntiamo ad allungare la stagione aprendo il BlueMoon già il 23 aprile, la piscina Bluepool il 14 maggio e Lungomare e San Nicolò il 28 maggio», commenta Padovan. «Per conto del Comune il prossimo 22 aprile firmerò l’adesione all’associazione sindaci del litorale veneto, per consentire al Lido di entrare nel network delle spiagge regionali e aumentare la nostra attrattiva», conclude Zuin.