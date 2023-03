Il 22 aprile parte la stagione balneare al Lido di Venezia

La stagione balneare al Lido di Venezia inizierà il prossimo 22 aprile con l'apertura del Bluemoon, poi il 13 maggio sarà la volta della piscina. Dal 27 maggio ombrelloni aperti anche sul lungomare San Nicolò, che si presenterà con un nuovo volto: grazie ai finanziamenti del Pnrr, è stato fatto un grosso investimento nel rinnovamento degli impianti per ottenere benefici in termini di risparmio energetico.

Sport, eventi e servizi, con attenzione all'inclusività e alle famiglie sono gli elementi al centro della stagione 2023, proposta dal Comune di Venezia in collaborazione con Venezia Spiagge e Vela spa. I dettagli sono stati presentati giovedì alla presenza dell'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin. Con lui il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan, e l'amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva.

Temporary store a Mestre

Sul fronte delle prenotazioni, la novità è l'apertura di un temporary store a Mestre, negli spazi dell'ufficio informazioni turistiche di piazzale Cialdini. «In questo modo andiamo incontro alla clientela della terraferma che rappresenta una buona percentuale dei fruitori delle nostre spiagge - ha sottolineato l'assessore Zuin - Ci presentiamo sul mercato dell'offerta balneare ormai come una presenza costante, implementando nuovi servi per tutte le fasce di età e diverse tipologie di clientela».

La stagione turistica punta al "ritorno alla normalità" dopo gli anni di pandemia ed emergenza sanitaria, a partire dal ripristino a pieno regime del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di inserire il litorale veneziano «come proposta turistica anche per visitatori che raggiungono la città per altri motivi, ma che possono decidere di trascorrere una giornata nelle nostre spiagge spostandosi facilmente e in breve tempo». Nel corso della conferenza è stata annunciata una variazione delle tariffe a seguito del caro energia, l'aumento sarà tra il 4 e il 6 percento, ma saranno riproposte particolari scontistiche riservate ai residenti del Comune di Venezia e clienti fidelizzati.