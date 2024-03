Meno di 2 mesi al via della Stagione Remiera 2024, con novità per i "giovanissimi"

Un lungo percorso pronto a partire nelle prossime settimane, tra eliminatorie e gare disputate a colpi di remo e arrivi al fotofinish, che si concluderà a settembre con la Regata di Burano. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Ca' Farsetti la Stagione Remiera 2024, che porta con sé importanti novità come l’introduzione della categoria "Giovanissime": si tratta di una prima assoluta nella programmazione veneziana, dedicata alle ragazze nate tra il 2005 e il 2010, e la possibilità per le schie e le maciarele di gareggiare durante l’anno, come già accade nel caso dei colleghi più adulti.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto: «Quest'anno proponiamo delle novità molto importanti, per coinvolgere maggiormente i giovani, le nuove promesse della voga alla veneziana: le schie e le maciarele entrano infatti sotto l'ala protettrice dell'amministrazione comunale, e a loro abbiamo dedicato sei appuntamenti distribuiti nell'arco della stagione, e nella compatibilità degli impegni scolastici dei ragazzi».

Un'altra novità è la nuova categoria delle "Giovanissime", che anziché saltare direttamente dalle maciarele alla categoria più complessa delle campionesse, possono ora avere un periodo di transizione, che andrà dai 14 ai 18 anni, in modo da poter rimanere legate alla voga agonistica veneziana. Anche per loro sono previsti sei appuntamenti durante la stagione remiera.

Appuntamento principale del calendario annuale di gare di voga alla veneta, le regate competitive sono riservate a diverse imbarcazioni e differenti fasce d’età, con il momento clou previsto per la Regata Storica. Sarà una stagione con molte conferme, a cominciare dai tradizionali 11 appuntamenti in programma, ma anche con qualche novità: si partirà il 5 maggio con la Regata di Mestre, e si finirà il 10 settembre con quella di Burano. In un calendario molto fitto, le regate di maggior prestigio restano la Regata di Murano (7 luglio), che incorona il regatante più forte, e la Regata Storica (1 settembre) che invece designa la coppia migliore.

Nel corso della conferenza, è stata anche annunciata la prossima Regata delle 50 caorline per la Pace a Venezia, in programma il prossimo 7 aprile. «Torna la regata delle 50 caorline, imbarcazioni a 6 remi, la più numerosa di tutta la stagione remiera, con almeno 300 partecipanti previsti, dove, oltre ai primi quattro equipaggi, sarà “bandierato”, ovvero premiato con una bandiera, anche chi arriva ultimo - spiega Giusto -. Un evento all’insegna della partecipazione, più che dell’agonismo, perché non c’è alcun limite né di sesso, né di età nella composizione degli equipaggi, aperta agli agonisti, amatori e appassionati, senza distinzione».