Violenza contro le donne, due nuove “stanze tutte per sè” nel Veneziano

Nel Veneziano, dove attualmente quattro "stanze tutte per sè" per accogliere le donne vittime di violenza sono già operative - a Venezia, Mestre, Mira e San Donà di Piave - si prevede l'apertura di altre due strutture, a Chioggia e San Michele al Tagliamento entro la fine dell'anno.

L'annuncio arriva in vista della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, prevista per il 25 novembre. Il prefetto di Venezia Michele di Bari ha inviato una nota alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana, ai sindaci, e ai vertici delle forze di polizia affinché avviino nuove iniziative per o romuovere il numero antiviolenza 1522.

Il servizio opera come baluardo contro la violenza di genere e offre alle vittime un supporto cruciale, 24 ore su 24, in diverse lingue e, cosa fondamentale, garantisce l'anonimato. Le operatrici specializzate forniscono sostegno psicologico, assistenza giuridica e informazioni sui servizi disponibili sul territorio. Il progetto "Una stanza tutta per sé", avviato nel 2015, rappresenta un altro importante tassello in questa lotta. Nasce da un accordo nazionale tra l'Arma dei carabinieri e l'associazione Soroptimist International e mira a sostenere le vittime di violenza nel delicato momento della denuncia. L'obiettivo è rendere l'approccio meno traumatico, creando ambienti protetti e confortevoli.

La polizia ha ampliato gli sforzi con campagne informative come "Questo non è amore", presentata al pubblico con gazebo itineranti nelle piazze cittadine. Inoltre, l'applicazione "Youpol" permette alle vittime di comunicare in tempo reale con la sala operativa della questura, inviando immagini, video e audio. Ciò consente agli operatori di polizia di intervenire prontamente. La questura di Venezia ha anche intrapreso una campagna informativa nelle scuole, in collaborazione con la Biennale Education. La collaborazione ha portato all'istituzione di un concorso artistico, in cui gli studenti sono stati invitati a esprimersi sulla tematica.