Un milione e 800 mila euro per sistemare 76 impianti sportivi

Oltre a 122 immobili di proprietà comunale in terraferma. Due le delibere che riguardano i progetti definitivi di una serie di interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

Municipio via Palazzo a Mestre

La giunta ha previsto uno stanziamento di quasi 1 milione e 800 mila euro per sistemare 76 impianti sportivi e 122 immobili comunali della terraferma, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto. Si tratta di 2 delibere che riguardano i progetti definitivi di una serie di interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti delle sedi comunali.

Con la prima si è dato il via libera ad opere di adeguamento alle normative di sicurezza e federali degli edifici dedicati alle attività sportive. In particolare si procederà con manutenzioni di impianti di illuminazione, termici e idrico-sanitari, manti di copertura, pavimentazioni di gioco e riparazione di serramenti. L’importo complessivo del quadro economico ammonta a 850 mila euro.

La seconda delibera, per 900 mila euro, riguarda l’approvazione del progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica di opere di adeguamento alle normative di sicurezza dei 122 immobili di proprietà comunale. Anche in questo caso le risorse saranno prevalentemente destinate a manutenzioni dei manti di copertura per eliminazione infiltrazioni di acqua meteorica, a riparazioni di serramenti, serrature, maniglioni antipanico, a manutenzioni di pavimentazioni storiche, impianti di illuminazione e impianti termici e idrico-sanitari.

«Dopo lo stanziamento di 1,9 milioni di euro destinati alle analoghe strutture presenti tra il centro storico e le isole, stabiliamo una cifra pressoché identica per assicurare la manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Venezia - commenta Zaccariotto -. Abbiamo destinato importanti risorse per assicurare lavori di sistemazione e messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare così da garantire spazi decorosi e, soprattutto, sicuri».