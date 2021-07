Lavori in stazione: da stasera fino a domenica niente treni per Venezia

Dalle 23 di venerdì 2 luglio alle 10 di domenica 4 luglio non si potrà raggiungere Venezia centro storico in treno. La linea ferroviaria da Mestre a Venezia Santa Lucia sarà interrotta per consentire i lavori di attivazione del nuovo impianto tecnologico per la gestione della circolazione ferroviaria. La mobilità da e per Venezia, intesa come la sua parte di centro storico, sarà garantita attraverso i servizi sostitutivi con bus e mezzi acquei realizzati in accordo con il Comune di Venezia e il Gruppo Avm, utilizzando il biglietto Trenitalia.

Come funziona il servizio sostitutivo

È previsto un servizio sostitutivo, andata e ritorno tra la stazione ferroviaria di Mestre e la Venezia centro storico. Il servizio potrà essere fruito dai cittadini in possesso di un biglietto Trenitalia in corso di validità con destinazione/origine Venezia Santa Lucia.

Per il servizio ferroviario regionale:

Nelle fasce orarie 5.30 – 21.45 del 3 luglio e 5.30 – 12.45 del 4 luglio i viaggiatori in arrivo a Venezia Mestre troveranno coincidenza con bus navetta di AVM/Actv presso la fermata all’esterno della stazione (lato Marghera - Via Rizzardi, lato Mestre - Viale Stazione). Una volta giunti in prossimità del Canale Brentelle (PalaExpo - zona VEGA) i viaggiatori potranno raggiungere Venezia tramite unità navali con destinazione Fondamenta delle Zattere

Nelle fasce orarie 6.30 – 22.30 del 3 luglio e 6.30 – 12.30 del 4 luglio i viaggiatori in partenza da Venezia troveranno presso la Fondamenta delle Zattere le unità navali con destinazione la fermata Brentelle, dove troveranno i bus navetta di AVM/Actv diretti alla stazione di Venezia Mestre.

Nelle fasce orarie residue, nelle quali non si svolgerà il servizio sostitutivo con unità navali, i viaggiatori potranno utilizzare i servizi di linea di AVM/Actv in partenza da Mestre (Piazzale Favretti) e da Venezia (Piazzale Roma) - linea 2, linea 43 e linea N1 (nelle ore notturne).

I viaggiatori diretti o in partenza dalla stazione di Venezia Porto Marghera potranno utilizzare con biglietto Trenitalia i servizi di linea di AVM/Actv (linea 2).

Il servizio ha una frequenza base di una corsa ogni 15 minuti circa con un aumento delle frequenze nelle fasce orarie di maggior flusso. Il tempo di percorrenza stimato tra la Stazione Ferroviaria di Mestre e la Venezia Insulare - tramite questo servizio - è stimato in circa 55 minuti. Non sono ammesse biciclette al seguito e cani di media e grossa taglia. Per i passeggeri delle Frecce è previsto un collegamento diretto piazzale Favretti - piazzale Roma (e viceversa) tramite autobus sostitutivo in coincidenza con gli orari di arrivo o partenza dei treni alta velocità presso la Stazione Ferroviaria di Mestre.