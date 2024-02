Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le scuole della Fondazione Giovanni Paolo I di Venezia, in collaborazione con Tokalon e le scuole la Vela di Rovereto e dell’istituto Bruni di Padova, propongono una giornata di Formazione STEAM e intelligenza artificiale rivolta a docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’evento è alla seconda edizione e l’anno scorso ha raccolto 100 docenti da tutta Italia.

Il tema 2024 è “STEAM per docenti: AI e le altre attività pronte all’uso”. Nella giornata di workshop e incontri docenti e formatori propongono attività semplici, pratiche e replicabili, già testate nelle loro classi. L’attività non richiede prerequisiti. La formazione si terrà sabato 13 Aprile 2024 dalle 9 alle 16 presso la scuola San Pio X, Mira (Ve). L’evento è riconosciuto come valido ai fini dell’aggiornamento anche per docenti di scuola statale e certificato su SOFIA per 8 ore.

Per garantire la massima qualità possibile i posti sono limitati. Al raggiungimento del numero massimo la possibilità di iscriversi sarà bloccata: è quindi necessario iscriversi tempestivamente all’evento. Il costo è di 49 €, pagabile anche con carta del docente. Il costo comprende materiali, caffè e pranzo a buffet inclusi. Per iscrizione https://www.associazionetokalon.com/corso/steam/ Per programma e orari https://www.giovannipaoloprimo.it/formazione-steam Per info info@dialogosteam.it