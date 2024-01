Stefano Chiarandini nuovo primario della chirurgia vascolare all'Ulss 4

Dal Friuli Venezia Giulia al Veneto orientale per dirigere la chirurgia vascolare all’Ulss 4. Martedì 2 gennaio Stefano Chiarandini, 62 anni, originario di Monfalcone, ha preso le redini dell’unità operativa diretta fino a qualche mese fa da Antonio Zanon, andato in quiescenza.

Stefano Chiarandini si è laureato all’università di Trieste nel 1987 in medicina e chirurgia e poi specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia generale nella stessa università. Sul fronte professionale, nel 1990 ha iniziato a svolgere la propria attività all’azienda sanitaria di Trieste, nell’allora unità di patologia chirurgica, poi ha lavorato nella chirurgia vascolare dell’azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, da cui proviene. Nella sua carriera Chiarandini ha maturato anche varie esperienze all’estero, dove ha potuto seguire l’evolversi di quella che in passato veniva definita chirurgia endovascolare e nel tempo è enormemente evoluta dal punto di vista tecnologico. Ciò ha permesso a lui e a un gruppo triestino di colleghi medici di diventare protagonisti di questa specialità sia sul piano scientifico che operativo.

«Sono onorato della possibilità di iniziare un progetto di lavoro e di vita in un’azienda sanitaria dalla forte connotazione territoriale con la specificità stagionale – commenta Chiarandini -. Porto con me l’esperienza maturata per anni in un centro con attività universitaria, pertanto nello svolgere il mio ruolo ci sarà una spiccata propensione alla trasmissione dell’esperienza, all’innovazione e all’analisi costante dei risultati». Il neo direttore della chirurgia vascolare dell’Ulss 4 ha partecipato anche ai principali congressi mondiali di chirurgia vascolare; è stato spesso protagonista nei principali congressi nazionali sia come relatore che come moderatore.