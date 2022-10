Stefano Gatto nuovo primario della nefrologia e dialisi dell'Ulss 4

Dal 1 ottobre l’unità di nefrologia e dialisi dell’Ulss 4 ha un nuovo direttore, Stefano Gatto, 54 anni, già noto in questa azienda sanitaria per aver svolto l’attività di nefrologo dal 2000 al 2018. Ieri il direttore generale Mauro Filippi si è recato nel reparto di San Donà di Piave per far visita al neo primario.

Laureato in medicina all’università di Ferrara, dove si è pure specializzato in nefrologia, Gatto ha iniziato la carriera professionale all’ospedale di Ferrara come nefrologo, poi è arrivato all’Ulss 4 dove ha lavorato per 18 anni all’unità di nefrologia e dialisi. Dal 2018 fino a questo incarico ha svolto attività nell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

«In realtà è un ritorno, e sono contento di essere tornato qui, ringrazio la direzione generale e la direzione sanitaria per la fiducia che mi è stata attribuita – spiega Gatto -. Sicuramente il primo impegno nella gestione della dialisi sarà quello di mettere il paziente al centro delle nostre attenzioni, fornendo il migliore supporto professionale possibile. Ringrazio anche la dottoressa Cristina Bonesso che ha gestito in modo eccellente l’attività nella fase di passaggio tra la precedente e l’attuale direzione di unità e il dottor Fabio Toffoletto che ad interim ha garantito la continuità della direzione dell’unità operativa». «Per il futuro – conclude Gatto - intendo implementare le attività riguardanti l’immissione in lista trapianto di pazienti con insufficienza renale cronica terminale. Ci sarà tanto lavoro da fare ma sono convinto che, operando insieme, tutti noi della dialisi potremo migliorare ulteriormente il servizio alla popolazione sempre nel rispetto delle linee regionali».