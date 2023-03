A Caorle blocco dei cantieri edili per tutta l’estate, Ance: «Così si paralizza il settore»

Serenità per gli ospiti che da giugno a settembre frequentano Caorle. Per questo motivo, l'amministrazione comunale, con la delibera 92 del 2022, aveva modificato il Regolamento per l’esercizio dei cantieri edili, estendendo a tutta la stagione estiva la riduzione dell’attività nelle zone maggiormente turistiche del territorio comunale, un mese e mezzo in più rispetto al precedente limite del 1° luglio-31 agosto.

Ma per il presidente di Ance Venezia, Giovanni Salmistrari, se l'obiettivo è molto nobile, «all'amministrazione comunale poco importa che dal divieto derivi lo stop per tre mesi e mezzo dell’attività edilizia, impedendo alle imprese di lavorare, mettendo a rischio i posti di lavoro dei loro operai, creando problemi ai committenti che quei lavori volevano ultimare in tempo, spesso per poter usufruire dei bonus edilizi che hanno scadenze stringenti e non prorogabili».

«Non passa inosservata la circostanza che la serenità dell’ospite, - spiegano dall'associazione di categoria - così preziosa da paralizzare per mesi un settore produttivo fondamentale, diventi del tutto irrilevante quando è il Comune ad eseguire i propri lavori, non solo quelli per pubblica incolumità: infatti, i lavori pubblici sono sottratti al divieto».

Nessuno degli altri Comuni del litorale è arrivato a uno stop di tre mesi e mezzo. «In assenza di confronto - conclude Salmistrari -, è nostra intenzione verificare con un legale se questa così lunga compressione, anzi cancellazione, dell’attività edilizia si ponga in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione dell’attività economica, e nel caso attivare tutte le necessarie iniziative giurisdizionali a tutela dei legittimi interessi della nostra categoria».