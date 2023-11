La giunta approva lo stop a nuovi bar e ristoranti a Murano e Burano

Il regolamento che contrasta l'apertura di nuove attività a Venezia si estende anche a Murano e Burano. La novità è contenuta in una delibera, approvata in questi giorni dalla giunta comunale, che si riferisce alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. «Con questa delibera - spiega l'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga - introduciamo delle modifiche a tre articoli del regolamento per i pubblici esercizi approvato nel 2018». La principale, appunto, è che «il blocco delle nuove aperture viene esteso anche a Murano e Burano, perché abbiamo visto che molte attività tradizionali hanno chiuso a vantaggio di nuovi ristoranti, bar e take away che non alzano certo il livello di qualità dei servizi».

Allo stesso tempo l'amministrazione impone nel centro storico un limite temporale di 18 mesi alle deroghe date con la delibera del 2018 per gli iter iniziati prima della sua entrata in vigore; mentre, per quanto riguarda Burano e Murano, ci sarà la possibilità di portare a termine i lavori già iniziati entro i prossimi tre anni. La terza novità riguarda i chioschi, che potranno trasferire l'attività in locali fissi in tutta la città ad esclusione delle microzone di Santa Margherita, San Marco, area realtina, fondamente della Misericordia e degli Ormesini. Modifica, questa, necessaria per arrivare a limitare il numero dei chioschi, come suggerito dalla Sovrintendenza, per un maggior rispetto dei vincoli paesaggistici.