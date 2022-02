La storia della Serenissima in dodici episodi da guardare, ascoltare e conservare | VIDEO

Online da oggi il nuovo prodotto editoriale di Venezia 1600 dedicato alla narrazione, in chiave moderna, della storia della città: un nuovo format video realizzato sotto forma di documentario destrutturato in 12 episodi.

Ogni puntata tratterà un tema diverso (dai viaggi di Marco Polo alla storia di San Marco, dal Carnevale alle conquiste navali) ripercorrendo gli avvenimenti storici più importanti che hanno fatto di Venezia la città che oggi conosciamo.

In questi mesi, attraverso la redazione giornalistica e social di Venezia 1600, sono stati infatti raccontati progetti, iniziative, mostre, aneddoti e storie che hanno spaziato nel tempo e nel territorio di quel che fu dominio della Repubblica Serenissima. Da un'idea del sindaco Luigi Brugnaro, il format video delle 12 puntate ha scelto di focalizzarsi su alcune fasi e personaggi storici dal 421 (data della fondazione di Venezia) ad oggi e di raccontarli con le voci dei docenti e lo storytelling degli studenti dell’Università Ca’ Foscari, avvalendosi inoltre delle animazioni e della regia di OEJ Agency - Film e Media.

La produzione

La scrittura degli episodi è frutto del lavoro degli studenti del Minor in Scrittura e Comunicazione (a.a. 2020/21) dell'Università Ca' Foscari Venezia (Dipartimento di studi Umanistici) che, guidati dai loro professori, hanno prodotto una linea narrativa che è possibile ascoltare nelle due voci fuori campo, una maschile e una femminile.

Una seconda fase ha previsto un lavoro sul set, con l'organizzazione e la produzione delle riprese nei luoghi rappresentativi e simbolici di Venezia. Questi luoghi fanno da cornice agli approfondimenti su aspetti, figure e momenti importanti della storia veneziana offerti dai docenti di Ca' Foscari: il primo episodio è infatti arricchito da un intervento della rettrice, Tiziana Lippiello, dedicato alla figura di Marco Polo.

Successivamente, in studio è stata realizzata per l'occasione una linea grafica e sono state selezionate immagini in public domain da utilizzare negli episodi.

Infine, nella fase di postproduzione sono state create le animazioni attraverso una particolare tecnica di motion graphics 2D e con una tecnica di montaggio che prevede transizioni che si susseguono rapidamente. Tutto questo per combinare passato e presente e per creare un effetto coinvolgente e suggestivo.

Le 12 puntate, dalla durata media di circa 5 minuti e mezzo, saranno disponibili sui canali social di Venezia 1600 e verranno pubblicate, con cadenza settimanale, per dodici settimane.