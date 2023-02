La storia della segnaletica goliardica che sta incuriosendo abitanti e turisti a Castello

«Pinguini Tattici Nucleari, San Giuliano Park», «Cannareggio sestiere depanteganizzato» e ancora «Chi no vol i turisti vada abitar in campagna»: sono alcune tra le strane e divertenti indicazioni apparse in questi giorni nel sestiere di Castello che hanno incuriosito abitanti e viaggiatori.

Autore di questa particolare iniziativa è il remer Paolo Brandolisio che proprio nella città lagunare abita e conduce la sua attività di artigiano, fabbricando remi e forcole nella sua bottega in Sotoportego Corte Rota: «Si tratta di un gesto certamente goliardico ma che nasconde un intento sociale – racconta –. La segnaletica vuole attirare l’attenzione sulla questione della gestione dei flussi turistici, soprattutto in un periodo tanto complicato come quello del Carnevale. Si parla sempre di come regolarli ma non si pone mai un’impronta vera per cambiare le cose».

I venti tagliandi, che addobbano i quattro tubi di un’impalcatura sorta proprio davanti alla bottega di Brandolisio, hanno subito attirato l’attenzione dei tanti passanti, che hanno condiviso l’iniziativa anche sui social network affermando che: «Per potervi orientare nel labirinto delle nostre calli, la segnaletica più affidabile è questa».

«L’idea è di lasciarli lì, dove li ho apposti, per strappare un sorriso a chi li vede. Chi vuole può staccare il tagliando e portarlo con sé, come fosse un souvenir» conclude divertito Brandolisio, sottolineando che qualcuno, nel corso di queste giornate carnevalesche, ha già preso con sé diversi tagliandi.