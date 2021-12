Mira, nuovo piano strade sicure: lavori per 350mila euro

Il Comun di Mira ha approvato il piano strade sicure, che prevede la messa in sicurezza, la manutenzione e la riasfaltatura di alcune strade della città. In particolare, verrà rimesso a nuovo un ampio tratto di via Nazionale, a Mira Centro, con sistemazione dei parcheggi e degli attraversamenti pedonali. Altri interventi riguarderanno via Sant’Antonio, via Ferrovia, via Lusore a Oriago e via Ca' Ballo, il completamento di via Giare e via Venezia, a Oriago Centro, e altre vie secondarie, mentre sono in fase di sistemazione altre strade e località interessate dagli interventi per la posa del gas.

In arrivo, inoltre, i fondi per il finanziamento della rotonda di Piazza Mercato, grazie allo scorrimento della graduatoria del bando regionale, che premierà Mira con ulteriori risorse per questo tipo di intervento. «Tutti interventi utili e necessari - spiega il sindaco Marco Dori - che aiutano a sistemare situazioni che si trascinano da tempo, penso a via Lusore o via Giare, o che sono necessarie anche per la sicurezza e il decoro, come via Nazionale o via Venezia. L'arrivo dei fondi per la rotonda è una buona notizia, anche al fine di sviluppare un progetto complessivo sull'area. Nel frattempo siamo in grado di avviare una fase sperimentale per vedere come rendere sicura e fluida l'intersezione».

Complessivamente, le risorse stanziate ammontano a 350mila euro. «Per una completa sistemazione delle nostre strade servirebbero circa 20milioni - ricorda il primo cittadino - dato che il Comune ha in capo oltre 320 chilometri di strade. Ma in questi anni abbiamo fatto passi in avanti, programmando e realizzano interventi su tutto il territorio, anche in zone periferiche, e continueremo a farlo».