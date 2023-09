Strategy innovation forum 2023, Venezia: imprenditori, professionisti e accademici a confronto sul tema “abitare il futuro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il 21 e il 22 settembre avrà luogo lo Strategy Innovation Forum (SIF) presso l’Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari Venezia. L’evento è ideato da Carlo Bagnoli, Professore ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari ed è promosso dall’Università Cà Foscari, Fondazione Università Cà Foscari e Regione del Veneto in collaborazione con Università di IUAV Venezia, Strategy Innovation e Venisia.

SIF, come ogni anno, prevede la partecipazione dei più visionari imprenditori, professionisti, figure accademiche e importanti multinazionali. Tra i partecipanti saranno presenti anche Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Michele Parisatto (Managing Partner di Kpmg Advisory), Riccardo Donadon (Founder e Ceo di H-Farm) e Enrico Carraro (Presidente di Confindustria Veneto). Il tema di quest’anno è “Abitare il Futuro’’: vivere gli spazi privati come la propria abitazione o sede di lavoro (individuo) e gli spazi pubblici, quelli condivisi da più persone (collettività).

Il concetto di abitare racchiude numerose tematiche tra cui le relazioni interpersonali, la mobilità, l’urbanistica, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita delle persone e del pianeta. Affrontando questa tematica in maniera trasversale sarà possibile formulare soluzioni che permettano al singolo e alla collettività di “abitare il futuro’’ nel migliore dei modi. Nel corso della prima giornata di SIF saranno affrontate questioni politiche, economiche e sociali. Questa sezione del forum prevede l’intervento di esperti del settore, imprenditori ed esponenti della politica. La seconda giornata di SIF si concentrerà sulla relazione tra persona e spazio, in particolare si approfondiranno temi quali individuo e collettività, abitazione e azienda, benessere fisico e psicologico. Si ascolteranno sul palco testimonianze e figure competenti su campi molto diversi tra loro. Tra gli speaker di Strategy Innovation Forum 2023 c’è Domenico Cassitta, CEO e Fondatore di Radoff S.p.A., azienda innovativa che investe le proprie risorse nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni nel campo della qualità dell’aria indoor.

“Crediamo in un mondo in cui gli spazi chiusi possano essere vissuti con la stessa libertà degli spazi aperti, ormai sempre più saturi di persone, traffico e inquinamento. Rifugiarsi al chiuso nelle nostre comfort zone ci sembra sempre un’ottima idea, tuttavia si ignorano spesso i rischi legati all’inquinamento dell’aria indoor. Attraverso la nostra tecnologia vogliamo offrire una soluzione efficace e intelligente contro l’inquinamento dell’aria indoor per proteggere il benessere delle persone e la salubrità degli ambienti che viviamo. Un’azione, quella di Radoff, che parte dalla messa a sistema e dall’analisi di grandi aggregazioni di dati e sfrutta le potenzialità legate all’intelligenza artificiale per mettere a punto strategie in grado di salvaguardare la salute’’ spiega Domenico Cassitta.