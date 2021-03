Gli studenti del Luzzatti-Gramsci decorano l'ingresso della scuola con messaggi di speranza | VIDEO

Be good, get better è il coloratissimo slogan che, dallo scorso 28 gennaio, decora il muro esterno dell’Istituto Luzzatti-Gramsci di Mestre. A scoprirsi giovani artisti e writers sono stati sette studenti di seconda e terza superiore che, nel corso di due giornate, hanno abbellito lo spazio scolastico.

L’iniziativa è nata da un'idea dei ragazzi di Futuro Prossimo – progetto selezionato dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha come capofila Save the Children Italia –, intenzionati a migliorare esteticamente il proprio istituto rendendolo, allo stesso tempo, portatore di un messaggio positivo.

L’ambizioso progetto è partito lo scorso anno attraverso il coinvolgimento della dirigente scolastica e dei docenti del Luzzatti all'interno di numerosi laboratori, trovando la piena realizzazione grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Itaca, partner territoriale di Futuro Prossimo Marghera.

Con colori e scritte che richiamano l’importanza dell’amicizia, della fiducia e del rispetto verso il prossimo, il murale si distingue chiaramente proprio all’ingresso della scuola, diventando così un messaggio visibile non solo dagli studenti e dai docenti ma anche dall’intera comunità.

«È stata un’esperienza molto bella e costruttiva per noi – racconta uno dei ragazzi protagonisti dell’iniziativa –. Ci siamo divertiti molto e, allo stesso tempo, abbiamo potuto imparare delle tecniche artistiche che non conoscevamo». A seguire gli studenti durante la realizzazione dell’opera è stato infatti lo street artist Lorenzo Marzi, che ha potuto insegnare loro la storia e le tecniche della disciplina artistica durante il lungo processo creativo, dall’elaborazione degli schizzi alla scelta dello stile, fino alle prove con le bombolette e, quindi, alla realizzazione finale.