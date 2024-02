Gli studenti Iusve a Sanremo per raccontare il festival

Dal 5 all’11 febbraio sei studenti dello Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve) e il programmatore musicale della radio universitaria Cube Radio si trasferiranno a Sanremo per sperimentare un’attività didattica finalizzata al digital reporting del 74esimo Festival della canzone italiana.

Collaboreranno anche alla realizzazione di contenuti per Rai Pubblica Utilità: clip “accessibili” da mandare in onda all’interno delle due strisce quotidiane in streaming sui canali digitali Rai Play e Rai Play Sound, per raccontare il Sanremo Accessibile il giorno dopo. «Si tratta di una grande opportunità per i nostri studenti - ha spiegato don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - che unisce la sperimentazione didattica all’impegno professionale ma, soprattutto, al servizio di inclusione per quanti hanno necessità di contributi accessibili per poter partecipare a distanza alla manifestazione sanremese». I giovani coinvolti nella trasferta sono Giulia Compagnin, Elisa Filippini, Claudia Gallinaro, Stefano Girotti, Fabrizio Rospo, Ginevra Visioli e il programmatore di Cube Radio Riccardo Secchi.