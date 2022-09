Otto studenti Iusve diventano i reporter della Mostra del Cinema di Venezia

Fino al 10 settembre produrranno contenuti digitali quotidiani direttamente dalla 79. Mostra del Cinema di Venezia: otto studenti di Comunicazione dello IUSVE e una neolaureata sono, a tutti gli effetti, gli inviati speciali della kermesse cinematografica più seguita del mondo. A misurarsi direttamente sul campo come reporter e social media manager sono Aurora Zamengo, Massimiliano Sanson, Ludovico Pravato e Chiara Pavan, che rimarranno in residenza al Lido per tutta la durata dell’evento, insieme a Francesca Cracco, Claudia Gallinaro, Marica Padoan, Giorgia Pastrello e Margherita Rossato, che partecipano alle sessioni.

Gli studenti, accompagnati dal direttore di Cube Radio e docente IUSVE Marco Sanavio e dalla responsabile di palinsesto universitario Aurora Simionato, hanno così l’opportunità di mettere l’esperienza radiofonica al servizio dell’auditorio nazionale grazie alla coordinazione di RadUni, l'associazione degli operatori radiofonici e media universitari italiani che riunisce una ben trenta emittenti radiofoniche accademiche.

L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione dell'Istituto Universitario Salesiano con la Fondazione Ente dello Spettacolo, che ospita gli studenti nel proprio spazio presso l'Hotel Excelsior al Lido.

«Il lavoro dei ragazzi si avvicina molto a quello dei professionisti – racconta il professor Sanavio, da luglio responsabile della comunicazione nazionale di RadUni –. Benché guidati e accompagnati, per loro si tratta di una vera e propria prova sul campo e rappresenta la prima esperienza di un mestiere che, una volta terminati gli studi, qualcuno di loro potrebbe intraprendere. La soddisfazione maggiore – prosegue – è la collaborazione intercorsa con le altre radio italiane: da qui infatti vengono quotidianamente realizzati dei prodotti multimediali che stanno già girando su tutto il territorio nazionale. Sono contento e orgoglioso che il lavoro di questi giovani possa trovare condivisione». In questi giorni, infatti, IUSVE è anche il punto di coordinamento di RadUni e del format CineUni curato da Irene Centola, per il quale gli studenti di Cube Radio – insieme a quelli di Radio Ca’ Foscari e di Radio Università La Sapienza – stanno producendo dei contenuti nel corso della Mostra.

Le testimonianze degli studenti

«L’esperienza sta andando molto bene – racconta entusiasta il 25enne Massimiliano Sanson –. Fa sempre un certo effetto vedere da vicino tutte quelle persone che solitamente ammiri sul grande schermo. Poter intervistare personalità del genere è sicuramente una cosa che ti impreziosisce».

«Grazie a questa esperienza ho imparato ad “aprirmi” molto di più – spiega la ventunenne Aurora Zamengo –. Tendenzialmente sarei una persona timida: ricordo che durante la prima intervista mi tremava la voce dall’emozione. Ora, invece, sto diventando sempre più sicura e sto imparando come approcciarmi agli intervistati. Credo che questa iniziativa sia un ottimo trampolino di lancio».

«Dal mio arrivo, poche ore or sono, passeggiando qua e là per le infrastrutture della Mostra sembra quasi di aggirarsi all’interno di una macchina che sta per implodere, un’entità a se stante che si sta preparando per sconvolgerci, per rapirci e per meravigliarci con le sue cinemagie» ha scritto inoltre il giovane Ludovico Pravato sul sito di RadUni, a racconto della propria esperienza lidense.

A qualcuno piace radio

Cube Radio si occupa inoltre della regia di A qualcuno piace radio, un programma di cinematografo.it curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimich, nel quale (a partire dalle ore 13.00) vengono quotidianamente affrontati approfondimenti sulla Mostra del Cinema. Condiviso sulle principali emittenti accademiche e sulle principali piattaforme musicali (come Spreaker, iHeart, Google Podcast, Audible, Deezer e Podcasher), trova copertura nazionale grazie a Radio Sapienza (Roma), RadiorEvolution (Parma), Unica Radio (Cagliari), UMG Web Radio (Catanzaro), Radio Ca’ Foscari (Venezia), Radio 6023 (Vercelli), Radio Uniss (Sassari), Radio Frequenza (Teramo), F2 Radio Lab (Napoli), Cube Radio (Venezia), Radio Unitus (Viterbo), Radio Zammù (Catania) e SanbaRadio (Trento).