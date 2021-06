Studenti-lavoratori si diplomano con 100/100: uno di loro ha 56 anni

Studiare, lavorare e arrivare al diploma, magari con un voto che non dimenticheranno: 100/100.

Il corso

Il risultato è stato ottenuto da due studenti: uno classe 1991 e uno, pensate, classe 1965. Per lui il traguardo sarà apparso ancora più emozionante. Il corso frequentato è stato quello serale, tre anni, di Meccanica-Meccatronica-Energia di Mestre. Diciassette in tutto gli studenti che, dopo il lavoro si sono impegnati per raggiungere ed ottenere l'attestato.