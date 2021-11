Al via lo studio per l'accessibilità nautica nel canale Malamocco Marghera

È stato lo studio per affrontare il tema dell’accessibilità nautica nei Porti di Venezia e Chioggia nel pieno rispetto dell’ambiente lagunare. Sul tavolo l’analisi per la messa in opera di soluzioni altamente innovative nel rispetto dei vincoli fisici e dell'equilibrio idrodinamico della laguna veneziana - anche in considerazione del traffico acqueo locale e del sistema Mose – oltreché dell’obiettivo più ampio della decarbonizzazione dei trasporti.

L’iniziativa, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale fa parte del progetto “Channeling: the Green deal for Venice” e prevede un’analisi attraverso la quale verranno integrati per la prima volta modelli di simulazione idrodinamica e di navigazione con dati raccolti sul campo in tempo reale, che consentiranno di valutare, in relazione al traffico marittimo, l'impatto idrodinamico sul canale Malamocco-Marghera e sulle fasce limitrofe. Attraverso l’attività di monitoraggio saranno poi individuate soluzioni operative e progettuali applicabili sia lungo il canale che nelle zone circostanti, al fine di salvaguardare l’ambiente lagunare e garantire l’equilibrio tra traffico marittimo e sostenibilità ambientale. Il progetto Channeling vale complessivamente 1,7 milioni di euro, cofinanziati al 50% a fondo perduto dall'Unione Europea tramite il programma Connecting Europe Facility.

«L’azione che avviamo - ha affermato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Commissario Straordinario per le crociere, Fulvio Lino Di Blasio - va nella direzione di mettere la sostenibilità ambientale al centro delle politiche di sviluppo del porto. Si tratta di uno studio con il quale l’Autorità di sistema aveva già anticipato temi che poi sono confluiti nell’agenda del commissario straordinario per le crociere». Lo studio sul Malamocco Marghera – che sarà pronto entro 12 mesi - consente di rilanciare Venezia e l’intero sistemo portuale come hub privilegiato per la sfida che il Green Deal ha posto in termini di sostenibilità e attrattività del sistema economico europeo.