Entra nel vivo lo studio pilota di difesa della costa veneta con il coinvolgimento di tecnici olandesi | VIDEO

«Finalmente si entra nella fase esecutiva del progetto pilota. Si tratta di un progetto ambizioso, di ampio respiro, ma concreto. È finita la raccolta dei dati e ora si può cominciare a declinare l’esperienza olandese sulla dimensione della costa veneta. Da qui a poco sarà pronta una prima presentazione per arrivare poi a una stesura definitiva del progetto che dovrebbe arrivare in primavera, giusto in tempo per andare poi ad aggredire quei fondi europei che ci auguriamo di intercettare per finanziare le opere necessarie per tutelare le spiagge del veneto»: è entusiasta il presidente di Unionmare Vento, Alessandro Berton, dopo due giorni di sopralluoghi sulla costa veneta assieme ai tecnici della società Royal Haskoning, giunti sul litorale per incontrare i tecnici del Genio civile della Regione oltre che gli amministratori e gli operatori del comparto.

«I tecnici olandesi hanno parlato con le amministrazioni e con gli operatori per raccogliere le informazioni necessarie a costruire la progettualità dello studio generalista che punta a individuare le migliori modalità operative di difesa del litorale – aggiunge Berton –. Non solo per rispondere alle naturali esigenze di tutela del territorio, ma anche delle attività economiche, per mettere in sicurezza un comparto fondamentale dell’economia regionale».

Il progetto è stato promosso da Unionmare Veneto già dopo i fatti dell'"acqua granda" del 2019, trovando l’appoggio della conferenza dei sindaci del litorale, della regione e dell’europarlamentare Rosanna Conte. Tra le ipotesi dell'iniziativa, si parla di grossi accumuli di sabbia, dai quali attingere in caso di necessità. Ma non è l’unico approccio, perché ogni località costiera differisce dall’altra morfologia e correnti. Lo studio, per esempio, terrà contro anche di altre componenti, come il ripristino delle dune naturali, una barriera utile a prevenire le inondazioni sul lungo periodo.

«L’iter che stiamo portando avanti per la deposizione del progetto pilota è avviato – conclude Berton –. Siamo fiduciosi che già nei prossimi mesi potremmo avere delle risposte concrete non solo sulla fattibilità, ma anche sulla tempistica per passare dalla parte teorica a quella esecutiva».