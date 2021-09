Successo a Mirano per la due giorni dedicata all'artigianato

Domenica i mestieri sono stati protagonisti in una piazza Martiri molto affollata

Dal carrozziere alla merlettaia di Burano, da chi costruisce e ripara biciclette al maestro vetraio, dal salone di acconciatura all'azienda che crea borse e calzature, dalle maschere veneziane all'oggettistica, ai monili, alla falegnameria. Una vetrina dei mestieri artigiani davvero a 360 gradi, l'esposizione de "L'artigianato si mette in mostra", che la Cna di Mirano ha organizzato domenica 5 settembre in piazza Martiri della Libertà in collaborazione con l'amministrazione comunale, e che - complice anche la splendida giornata pienamente estiva - ha riscosso un enorme successo affollando gli stand pe l'intera giornata.

Seguiti con grande interesse anche i due momenti di dibattito del pomeriggio: la presentazione del libro "Storia sociale della bicicletta" scritto dallo storico Stefano Pivato (alla presenza dell'autore) e l'incontro con lo psicoterapeuta Jacques Delgado che ha discusso sul senso e sul valore della manualità.

Anche sabato il numero di presenze è stato più che lusinghiero. Buona partecipazione e molta curiosità, infatti, per le visite guidate in programma nella prima di queste due giornate dedicate ai mestieri, che hanno dato modo di conoscere a fondo - anche tramite il racconto degli imprenditori interessati - alcune eccellenze locali di un agroalimentare davvero a chilometro zero e realmente ecosostenibile. «Siamo molto soddisfatti, perché questa visibilità l'artigianato se la merita tutta. - è il commento di presidente e segretario della Cna miranese, Ugo Frasson e Michele Barison - È la prima volta che a Mirano si realizza un'iniziativa del genere, interamente dedicata ai mestieri artigiani, e - incoraggiati anche dalla risposta della cittadinanza di questi due giorni - contiamo davvero che sia la prima di una serie».