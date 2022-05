Boom di visitatori alle Gallerie dell'Accademia. La mostra di Anish Kapoor è un successo

Numeri da record per le Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il museo, infatti, ha registrato un' affluenza di ben 35.000 persone in soli 15 giorni, nel periodo dal 20 aprile al 3 maggio. Si tratta anche dell’effetto dell’impatto della mostra del celebre artista britannico, Anish Kapoor, registrato fin dal primo giorno di apertura.

Più in generale, nel mese di aprile e ad inizio maggio, si evidenzia un importante incremento degli ingressi, che arrivano a 50.000, con 4.000 visitatori nella sola giornata del 1° maggio.

Si registra un’elevata presenza di visitatori internazionali, dall’apertura della mostra al 3 maggio, con il 43% degli ospiti di nazionalità inglese; il 26% di nazionalità italiana; il 16% di nazionalità francese; il 9% di nazionalità americana; il 3% di nazionalità polacca; il 2% di nazionalità tedesca e il restante 1% di altre nazionalità.

Dal 20 aprile a oggi sono 700 i giornalisti che si sono accreditati per visitare l’esposizione, molti dei quali provenienti da tutto il mondo.

I dati complessivi sono straordinari, superando i numeri registrati dal museo prima della pandemia, in particolare nei mesi di aprile e maggio 2019, un segnale positivo che fa ben sperare nella ripresa complessiva dell’economia culturale della città di Venezia e nella rinascita del Paese.

«Sono numeri eccezionali e molto incoraggianti – afferma il Direttore delle Gallerie, Giulio Manieri Elia –, che dimostrano la bontà del lavoro svolto, anche durante l’apparente rallentamento creato della pandemia, per un museo che non si è mai fermato e l’importanza di proseguire il dialogo con il contemporaneo, che vede nelle sale e in Palazzo Manfrin la straordinaria personale a Kapoor che ripercorre la sua carriera con opere capitali e con lavori inediti»

La mostra di Anish Kapoor, che si articola nelle due sedi delle Gallerie dell’Accademia e di Palazzo Manfrin, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 9 ottobre.