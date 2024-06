Un bando per affidare alle associazioni locali la gestione delle spiagge

Il Comune di Venezia annuncia un bando per affidare ad associazioni locali la gestione di un tratto di spiaggia del Lido. Il progetto, come spiega l'amministrazione, «mira a rendere l’area naturale protetta degli Alberoni un luogo in cui la comunità possa giocare un ruolo attivo nella protezione e valorizzazione del proprio territorio»: uno spazio in cui «promuovere attività di formazione e responsabilizzazione su temi ambientali e climatici, organizzare attività di pulizia delle spiagge e preservazione degli habitat, offrire percorsi guidati dell’Oasi, incoraggiare la pratica di sport acquatici sostenibili». Per l'assessore Michele Zuin, l'iniziativa permetterà di «insegnare ai cittadini come si vive la spiaggia, e come farne un uso corretto in modo sostenibile, rispettando il contesto naturale di questi luoghi».

Il progetto è stato presentato nel corso della terza edizione del "summit del mare", promossa dalla Conferenza dei sindaci del litorale, che riunisce le dieci località balneari della regione e che si è svolta stamattina a Ca' Vendramin Calergi. Al summit partecipano i comuni di San Michele al Tagliamento/Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro. Località che globalmente, nel 2023, hanno totalizzato 22,8 milioni di presenze. Assieme, i sindaci guardano all'obiettivo di «promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile».

Ogni amministrazione aveva il compito di organizzare un incontro per presentare e promuovere una o più iniziative legate a questi obiettivi. Il progetto di Chioggia è dedicato alla candidatura delle "tegnue" a patrimonio dell’Unesco, mentre la proposta di Cavallino-Treporti è quella di promuovere come best practices il suo “patentino dell’ospitalità”, progetto di formazione finalizzato alla condivisione di informazioni e conoscenza approfondita del territorio.

Il Comune di Jesolo ha lavorato alla creazione di un tavolo di coordinamento educativo di comunità come strumento di cui fanno parte tutte le realtà a responsabilità educativa pubbliche e private del territorio, e finalizzato al supporto dei bisogni delle famiglie con figli da 0 a 17 anni. Ad Eraclea si è lavorato ad un progetto che possa guidare alla conduzione della fase di recruiting per la creazione di un’azienda leader a misura con le esigenze di una famiglia moderna. A Caorle, il progetto "Sentinelle del mare", ideato dall'università di Bologna e sostenuto da Confcommercio, coinvolge cittadini e turisti nel monitoraggio della biodiversità marina. Infine, il Comune di San Michele al Tagliamento si è dedicato alla realizzazione per l’estate 2024 del progetto Val Grande, tesoro prezioso di biodiversità che abbraccia Bibione con oltre 300 ettari di oasi incontaminata, che diventa patrimonio naturale e umano.

E poi i progetti che riguardano la provincia di Rovigo: una veleggiata riservata a ragazzi portatori di disabilità di Porto Tolle; un'iniziativa di tutela dell’allevamento delle api per Porto Viro; la creazione di uno spazio di coworking e incubatore di imprese, programmi di formazione, incentivi per l'innovazione sostenibile e una piattaforma di networking a Rosolina.