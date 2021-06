SumUp e Visa supportano la ripartenza di Venezia con un programma di donazioni

Nell’ambito della partnership “Visa for Venezia” tra la Città di Venezia e Visa siglata nel 2019, prende il via una nuova iniziativa tra il Comune di Venezia, Visa e SumUp, fintech specializzata in lettori mobili di carte e soluzioni di pagamento elettroniche per PMI e piccoli commercianti.

Prosegue l’impegno di Visa e del Comune di Venezia a supporto della città, grazie ad una nuova iniziativa in collaborazione con SumUp, che mette a disposizione del Comune di Venezia dei terminali di pagamento mobili di ultima generazione con cui ricevere donazioni a favore del patrimonio artistico e sociale di Venezia. Il primo appuntamento è con il Salone Nautico: fino alla fine della kermesse internazionale, primo evento pubblico dopo i lockdown e grande occasione di ripartenza per la città lagunare, i visitatori potranno effettuare le loro donazioni attraverso i POS mobili SumUp abilitati ad accettare pagamenti elettronici che verranno messi a disposizione del pubblico.

Le donazioni raccolte verranno destinate a progetti di salvaguardia e restauro del patrimonio artistico e storico della città, e a sostegno di iniziative della comunità volte alla coesione sociale. Gli amanti di Venezia, che siano veneziani, italiani o turisti provenienti da ogni parte del mondo, possono contribuire con le loro donazioni in modo semplice e veloce utilizzando qualsiasi strumento di pagamento digitale, che si tratti di una carta contactless, di uno smartphone, o di uno dei wearable device abilitati.

Turismo e sostegno ai piccoli esercenti locali

Anche con questa iniziativa, Visa e SumUp sostengono lo sviluppo dei pagamenti digitali, che hanno dimostrato di rappresentare una risposta resiliente e sostenibile rispetto alle limitazioni imposte dalla pandemia a favore di una ripresa in sicurezza dei flussi turistici e della socialità. Un impegno che mira a sostenere la ripartenza economica delle piccole attività imprenditoriali e degli esercizi locali che sul turismo fondano il proprio sviluppo e che sono oggi colpiti dal drastico calo dei visitatori nella città simbolo dell’Italia.

Secondo lo studio Back to Business (gen 2021) di Visa, le piccole imprese hanno infatti già iniziato a trarre vantaggio dai pagamenti digitali: ● Il 40% indica le vendite online fra le soluzioni per “rimanere a galla” durante la pandemia ● Il 66% concorda che accettare pagamenti con carta sia una soluzione più veloce per i consumatori ● Il 30% ha definito “cruciale” la digitalizzazione dei pagamenti e dei propri servizi.

Pagamenti digitali, i vantaggi per la ripartenza

Per facilitare l’esperienza di pagamento e di accettazione, i dispositivi di accettazione giocano un ruolo fondamentale. I lettori di carte di ultima generazione di SumUp mettono a disposizione dei piccoli esercenti locali uno strumento per accettare i pagamenti elettronici ovunque e in qualsiasi momento, senza costi fissi, semplice e veloce da attivare: il POS mobile SumUp, infatti, si collega allo smartphone o ha direttamente una scheda sim inclusa per assicurare la portabilità massima. I terminali mobili di SumUp facilitano anche le piccole attività nell’accoglienza dei clienti in tutta sicurezza. L’ausilio di un POS mobile permette, infatti, di garantire il rispetto delle distanze interpersonali e di evitare lo scambio di cartamoneta, oltre che di assembramenti o file che potrebbero creare disagi in termini di sicurezza. Quale che sia l'attività commerciale svolta, i piccoli imprenditori possono accettare i pagamenti elettronici offrendo alla propria clientela un’alternativa cashless e digitale.

Visa For Venezia

La nuova iniziativa di Visa e del Comune di Venezia, in collaborazione con SumUp, è l’ultimo tassello di un percorso iniziato tre anni fa con il lancio a giugno 2019 del programma ‘Visa For Venezia’ con cui Visa si è impegnata a donare i ricavi generati dall’incremento degli acquisti con carta di pagamento Visa a un fondo per preservare il patrimonio artistico della città e a sostegno di progetti di carattere sociale. Grazie a tale iniziativa Visa ha contribuito a donare oltre 600 mila mascherine alla popolazione lagunare nei primi mesi dopo lo scoppio della pandemia ‘Visa For Venezia’ (V4V) è un programma unico al quale chiunque può contribuire con un gesto semplice, veloce e sicuro: pagare o essere pagato con una carta Visa a sostegno di una delle città più famose del mondo e simbolo della bellezza artistica e culturale italiana.