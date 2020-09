SuperaMenti: 4 workshop gratuiti alla Collezione Peggy Guggenheim

SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente è il nuovo ciclo di quattro workshop gratuiti organizzati dalla Collezione Peggy Guggenheim con la partecipazione di Swatch Art Peace Hotel. Gli incontri saranno condotti da artisti italiani e internazionali e rivolti ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni sono una sfida ai limiti del presente attraverso l’attivazione di processi creativi e sociali volti a creare una “nuova normalità”.

Jan Vormann, Stefano Ogliari Badessi, in arte S.O.B, Alice Pasquini, Cecilia Jansson spazieranno dalla scultura all’installazione, dalla street art al disegno, mettono in gioco la propria pratica artistica con una serie di workshop volti a favorire l’interazione e lo scambio, fisico o metaforico, tra i partecipanti, rafforzando il senso di cittadinanza e consolidando valori come la partecipazione, il rispetto dell’ambiente, l’appartenenza a una collettività.

I laboratori sono gratuiti e si terranno tra ottobre 2020 e gennaio 2021, con una modalità da remoto tramite la piattaforma Zoom in preparazione ai tre giorni di workshop in presenza. Gli appuntamenti si terranno in diversi luoghi della città di Venezia, e avverranno sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento del Covid-19.



"SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente" rientra nella collaborazione, nata nel 2018, tra la Collezione Peggy Guggenheim e ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che si occupa di promuovere i 17 Obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, toccando in particolare il goal 4, istruzione di qualità.

Come partecipare

Le iscrizioni ai quattro incontri possono essere fatte onine a questo LINK.