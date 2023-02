Venezia, superbous 110%, confermati gli interventi in 41 condomini

Dopo le recenti alla normativa sul superbonus 110%, si è svolto questa mattina, alla presenza degli assessori competenti, dei tecnici comunali e di Insula, un incontro operativo a Venezia per approfondire la situazione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale, sia quelli in corso che quelli previsti.

«Venezia, tra le prime città italiane ad aver avviato questi cantieri, rappresenta un unicum a livello nazionale per la dimensione degli investimenti previsti e per la rilevanza degli interventi avviati per il recupero del patrimonio - spiega l'assessore al Patrimonio Paola Mar -. Si tratta della più grande operazione di miglioramento della qualità abitativa del patrimonio residenziale pubblico mai intrapresa dal Comune, che prevede un investimento iniziale complessivo di 28 milioni e 420mila euro in parte finanziati direttamente dal Comune di Venezia». Considerando le tempistiche e le modalità di intervento previste e nonostante le modifiche in corso e lo stravolgimento della normativa per i cantieri, già avviati o di imminente avvio, sono stati confermati gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione energetica di 41 condomini (in totale 341 alloggi per circa mille residenti) localizzati nel Rione Pertini, a Marghera (in via Trieste, in via Manzini, in via Mutilati del lavoro e in via Pasini), alla Gazzera, a Favaro (in via delle Folaghe) e a Zelarino (in via Zuccarelli).

Relativamente al Rione Pertini, sono in via di completamento gli interventi nei primi due condomini di via Gavagnin, comprendenti 38 appartamenti, mentre si confida di realizzare gli interventi di recupero e riqualificazione energetica negli altri 5 complessi immobiliari individuati a seguito degli approfondimenti e delle valutazioni tecniche sugli immobili, per complessivi 95 appartamenti ed un investimento totale di 6,5 milioni di euro. Con questo nuovo investimento, il totale degli interventi supera i 34 milioni di euro. «Nonostante le nuove norme sulla cessione dei crediti, il Comune di Venezia per questi interventi riuscirà a garantire la copertura - conclude l'assessore - . L’amministrazione sarà attenta ad attingere ad eventuali nuovi bandi o nuovi bonus per migliorare l’edilizia residenziale pubblica in attesa di ulteriori provvedimenti che il governo intenderà attuare».