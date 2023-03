Al Teatrino di Palazzo Grassi parte Superlab 2023: un ciclo di laboratori con ospiti d'eccezione

Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta "Superlab" un nuovo ciclo di laboratori aperti a tutti, dai 6 anni su, che si articola in quattro appuntamenti, da marzo a giugno 2023, con altrettanti ospiti d'eccezione invitati a proporre delle attività creative che abbraccino i diversi linguaggi della contemporaneità.

L'artista che lavora con la fotografia Kensuke Koike, l'illustratrice e autrice Sarah Mazzetti, la specialista di storia della moda e del costume Marina Petruzio e il progettista di giocattoli Luca Boscardin condurranno le quattro attività pensate appositamente per il pubblico di Palazzo Grassi. Il montaggio fotografico, il racconto e il disegno, l'evoluzione degli abiti e la loro funzionalità, sino alla composizione formale come esercizio logico sono solo alcuni degli spunti che questi protagonisti offriranno ai partecipanti, guidandoli in quattro straordinari viaggi alla scoperta dell'arte contemporanea e di come sia possibile imparare divertendosi.

Il calendario

A inaugurare la serie, sabato 25 marzo 2023, "Big Shot" di Kensuke Koike che torna a lavorare con il pubblico di Palazzo Grassi dopo aver curato l'#OpenLab “Tra me e te”, con cui l'istituzione salutava il nuovo anno e la sua community digitale. “Big Shot” è un laboratorio di manipolazione fotografica analogica, in cui i partecipanti sono invitati a modificare, tagliare e sovrapporre pezzi diversi di una stessa immagine per crearne una nuova dai tratti assurdi e paradossali. La pratica di Kensuke, infatti, consiste nella realizzazione di nuove versioni di fotografie già esistenti, tramite semplici azioni che sovvertono il significato e spiazzano lo sguardo dell’osservatore.



Si prosegue sabato 22 aprile in compagnia dell'illustratrice Sarah Mazzetti con "Quale oggetto sei?" che stimola la creatività e invita i partecipanti a entrare in contatto tra loro attraverso il disegno e gli oggetti personali. Ciascuno sarà chiamato infatti a raccontare un proprio oggetto personale, a cui tiene particolarmente o che porta sempre con sé. A loro volta, gli altri partecipanti dovranno trasformare l'idea di questo oggetto in opera d’arte con carta, matita e colori.



Sabato 13 maggio si torna a parlare di fotografia nel Superlab proposto da Marina Petruzio "Moda scoModa". Accompagnati dalle fotografie della mostra "Chronorama. Tesori fotografici del 20° secolo", Marina Petruzio conduce un laboratorio tra costume, arte e illustrazione. L’attività consiste in un viaggio nel tempo alla scoperta degli abiti più scomodi e difficili da indossare, realizzati lungo secoli di storia della moda. I partecipanti saranno quindi invitati a immaginare e a realizzare un abito impossibile, fastidioso e totalmente non funzionale.



Conclude il ciclo, sabato 10 giugno, Luca Boscardin con "Giocare è una cosa seria". La citazione di Bruno Munari «Giocare è una cosa seria» è il punto di partenza del Superlab di Luca Boscardin, designer di giocattoli. Che si tratti di giochi per bambini o strutture per adulti, il principio cuore del laboratorio è quello di lasciare la libertà di comporre, associare e costruire, di re-interpretare l’uso e la funzione degli oggetti. Utilizzando i principi del design spaziale come l’accostamento, l’incastro, l’equilibrio, i partecipanti sono invitati a sperimentare e a trasformare in modo giocoso un’illustrazione, un concetto, un pensiero o un’idea.