Tutti col naso all'insù per ammirare la Superluna delle fragole

Tutti col naso all'insù questa sera per guardare la "Superluna delle fragole". La notte tra il 14 e il 15 giugno sarà illuminata da una luna piena che raggiungerà il punto più vicino alla Terra (detto perigeo) e apparirà più grande e luminosa del solito. La luna oggi diventa piena per poi raggiungere il perigeo domani 15 giugno, quando sarà distante 357.658 chilometri dalla Terra. E già da stasera sarà possibile ammirare a occhio nudo una luna che sembrerà quindi più grande del normale (il 10 per cento in più) e la sua luminosità sarà maggiore.

Si tratta di un evento imperdibile, che accade solo due volte quest'anno. Occhi puntati quindi sul fenomeno raro e affascinante, che verrà trasmesso anche in diretta streaming dal Virtual Telescope Project a partire dalle ore 21:15. Ma perché si chiama "Superluna delle fragole"? La definizione "delle fragole" è stata coniata dagli Algonchini, una tribù di nativi americani ed è stata tramandata fino ad oggi, per il riferimento alla stagione di raccolta delle fragole. A differenza dell'Italia, in Europa invece questo fenomeno è conosciuto anche come della “Luna delle Rose”, perché proprio a giugno sboccia questo fiori.

