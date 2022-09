Aspiag Service acquisisce tre punti vendita Winner nel Veneziano

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha annunciato l’acquisizione di tre punti vendita a insegna Winner Supermercati di proprietà dell’imprenditore Gianni Menegazzo, a San Donà di Piave, Gruaro e Jesolo Lido. I tre punti vendita del veneziano andranno ad allargare il network dei negozi a gestione diretta di Aspiag Service e si presenteranno rinnovati tra ottobre e novembre con insegna Eurospar (Gruaro e Jesolo Lido) e Interspar (San Donà di Piave).

Contestualmente entreranno a far parte della famiglia Despar anche i 106 collaboratori impiegati con contratto a tempo indeterminato nei punti vendita al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà. Per gli altri 24 lavoratori con contratti a tempo determinato o stagionale, sono in corso le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali con l’obiettivo da parte di integrare la maggior parte delle professionalità nei punti vendita oggetto dell’acquisizione o in altri della stessa provincia. Grazie a questa acquisizione, la rete vendita di Aspiag Service in Veneto ha raggiunto oggi quota 163 punti vendita, di cui 88 diretti e 75 affiliati.