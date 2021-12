I soci del supermercato donano 1.500 euro a sostegno della cardiologia di Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In occasione delle festività natalizie si è rinnovato il sostegno di Conad City Lido alla cardiologia di Venezia. Ammonta a 1.500 euro l’erogazione che i soci del supermercato Conad della Laguna hanno devoluto in favore del reparto di Cardiologia dell’ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo tramite la onlus Amici del Cuore. La somma deriva da 10 cent a scontrino del periodo 6-12 dicembre.

Si tratta di una collaborazione che continua da diversi anni per scelta di Anna Bettelle, Simone Vianello e Andrea Toma, soci titolari della Insieme snc che gestisce il Conad City Lido di viale Santa Maria Elisabetta 1 e il punto vendita Spesa Facile di sestiere Cannaregio. «Siamo imprenditori di questo territorio – commentano i soci – e l’attenzione alla nostra comunità ci porta a sostenere realtà che qui operano a sostegno del bene comune, come la onlus Amici del Cuore che attivamente collabora con la cardiologia dell’ospedale. Ci auguriamo di poter contribuire in tal modo a nuovi progetti e attività a beneficio di quanti ne abbiano bisogno».