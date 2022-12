Coppia a spasso alla Nave de Vero con un suricato

Una coppia con un suricato al guinzaglio. In molti, tra coloro che sabato pomeriggio si trovavano al centro commerciale Nave de Vero per fare shopping, hanno notato l'insolita presenza dell'animale tra un negozio e l'altro.

L'uomo e la donna che lo avevano con sè, sulla quarantina, lo portavano in giro al guinzaglio, come i tradizionali animali domestici. Inevitabilmente sono stati fermati spesso da chi, incuriosito, voleva accarezzare il suricato. Si tratta di una mangusta della famiglia degli Erpestidi, originaria dell'Africa, che per molti è un vero e proprio animale da compagnia.