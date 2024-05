Mostra del Cinema, Sveva Alviti sarà la madrina

Sveva Alviti aprirà l’81esima Mostra del Cinema di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2024, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi.

Nata a Roma, Sveva Alviti ha iniziato precocemente a studiare recitazione con alcuni tra i migliori insegnanti americani, tra cui la celebre coach Susan Batson, parallelamente a una carriera da modella che l'ha portata presto a New York. Nel 2009 ha debuttato a Broadway come protagonista dello spettacolo teatrale The Interrogation e nel 2011 ha partecipato alla 68esima edizione della Mostra di Venezia con il cortometraggio Alice di Roberto de Paolis. La consacrazione è arrivata nel 2017 con Dalida, il biopic di Lisa Azuelos sulla celebre icona francese, che le è valso la nomination come miglior attrice emergente ai Cesar 2018 e che ha avuto un grande successo in Francia (in testa al box office per settimane) e in Italia. La sua è una lunga carriera, con ruoli in numerosi film. A marzo 2023 è uscito AKA, il suo primo film per Netflix - dove interpreta la protagonista femminile Natalya - che ha avuto un grande successo sulla piattaforma. Dal 15 settembre andrà in onda la seconda stagione di Nudes e nell’autunno 2024 prenderà parte a un progetto americano che parlerà della tematica del MeToo dal titolo The other side of Fame.