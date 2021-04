Altri tablet per la Didattica a Distanza: la consegna nel Veneziano

L’associazione “Buongiorno Marghera”, come aveva già fatto nei mesi scorsi, grazie alle donazioni di tanti cittadini, ha acquistato altri sei tablet da destinare alle scuole medie del territorio per facilitare la didattica a distanza e favorire la continuità nell’apprendimento.

La consegna

La consegna dei dispositivi informatici è avvenuta questa mattina, venerdì 30 aprile, nella palestra della scuola media Einaudi di Marghera, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, e del presidente dell’associazione “Buongiorno Marghera”, Alvise Ferialdi. «Questo per noi è un importante gesto – ha dichiarato l’assessore Besio – che denota l’attenzione che tanti cittadini hanno per il mondo della scuola in questo momento difficile. Cittadini che in prima persona compiono un gesto di solidarietà decidendo di fare rete. Il Comune di Venezia non può che appoggiare, sostenere e ringraziare questa associazione e il suo presidente Ferialdi per questo gesto di generosità».