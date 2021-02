Venti tablet e 20 sim con pacchetto giga per la didattica a distanza

La didattica a distanza (Dad) resa necessaria dall’emergenza Covid ha creato ulteriori difficoltà alle famiglie e spese aggiuntive per esigenze scolastiche. Secondo le statistiche del ministero un terzo degli studenti dai 6 ai 18 anni ha difficoltà a reperire la tecnologia necessaria alla Dad. Per questo motivo la Fondazione Marcianum, la Caritas del patriarcato di Venezia in collaborazione con l’associazione Corte del Forner-Emporio della solidarietà mette a disposizione a chi ne fa richiesta e secondo criteri di obiettiva necessità, 20 tablet e 20 sim con pacchetto giga per gli studenti delle scuole d’obbligo e superiori.

Le richieste possono essere fatte dalle famiglie interessate direttamente alle parrocchie, alla Caritas, all’agenzia della Coesione sociale del Comune di Venezia, oppure all’associazione Corte del Forner-Emporio della solidarietà. Si tratta di un semplice contratto di comodato gratuito ad uso esclusivo della didattica o per strette esigenze di uso familiare. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della ditta Caputo di San Lio, della cartoleria Gianola di Cannaregio e della WindTre. Per informazioni è sufficiente telefonare al numero 351-9834350 dalle 9 alle 12 (ad esclusione del sabato e della domenica), oppure scrivere a cortedelforner@gmail.com. Tutti presenti e soprattutto...connessi.