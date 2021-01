Ulss 4: le farmacie che eseguono il tampone rapido

Come noto, la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa per l'esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza del covid-19. Anche ai cittadini del Veneto Orientale è messo a disposizione il servizio, senza ricetta medica, al costo di 26 euro.

Tampone rapido in farmacia: le regole

Per effettuare il tampone rapido è necessario prenotare l’appuntamento nella farmacia aderente al protocollo e presentarsi all'appuntamento con fotocopia del documento di identità. Il protocollo prevede anche le situazioni in cui l’appuntamento già fissato deve essere cancellato per garantire la sicurezza al personale delle farmacie ed alla clientela eventualmente presente: in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 o febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi; qualora la persona sia stata in contatto stretto (ad esempio convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con un soggetto risultato positivo al Covid-19 dalle 48 ore precedenti all'esecuzione del test; essere convivente di un soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena; essere in stato di isolamento o quarantena.

Le farmacie dell'Ulss 4 aderenti al progetto