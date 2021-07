Tamponi gratuiti e vaccini: l'Ulss 3 rilancia e offre nuove opportunità

Nuovi slot per 25mila vaccini, e poi tamponi gratuiti e ad accesso libero a tutti coloro che partecipano a eventi pubblici, campi, vacanze, e a chi si reca nelle sedi sanitarie: l'Ulss 3 Serenissima moltiplica le possibilità di aderire ai due strumenti primi della prevenzione contro il Covid-19, il vaccino e il tampone.

L'azienda sanitaria veneziana 3 rilancia la propria programmazione mettendo subito a disposizione i vaccini in arrivo, e cioè un migliaio al giorno dal cinque agosto alla prima settimana di settembre: chi accede al sito per la prenotazione trova quindi disponibili, nei giorni feriali, mille slot giornalieri, per un totale di circa 25mila dosi, a disposizione di tutti gli utenti over 12 anni.

Secondo le indicazioni regionali, poi, l'Ulss 3 apre alla possibilità di accedere al tampone, gratuitamente e ad accesso libero, per tutti coloro che si preparano a partecipare ad eventi di socializzazione e sportivi - anche di lunga durata come grest, campi estivi, stage formativi - ad iniziative culturali pubbliche, oltre che a cerimonie. Allo stesso modo il test viene effettuato gratuitamente e ad accesso libero a chi si reca in ospedale o in casa di riposo a visitare i propri cari, o comunque accede alle sedi sanitarie. Le informazioni dettagliate su sedi, orari e modalità sono in via di pubblicazione sul sito Ulss 3 Serenissima.