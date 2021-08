Tamponi molecolari prenotati: scatta il pagamento e arrivano le proteste

Tamponi molecolari: scatta il pagamento e anche qualche disagio. «La delibera regionale di lunedì, senza il minimo coinvolgimento dei volontari tutti i giorni impegnati nella difficile gestione di questa infinita situazione di emergenza, ha cambiato repentinamente le carte in tavola causando ricadute sugli utenti rimasti spiazzati - scrive un operatore del Pala Expo, coordinato dalla protezione civile di Venezia - Stamattina decine di persone che arrivavano con regolare appuntamento per il tampone molecolare si sono viste rifiutare la prestazione e agli operatori sono toccati gli improperi senza poter dare indicazioni certe».

I volontari infatti avevano ancora la lista delle prenotazioni martedì mattina. «Considerate - continua la lettera - che molti avevano preso permessi o ferie per poter fare il tampone. Pur capendo le motivazioni della giunta regionale allo stop, non è possibile trattare cittadini, il personale e i volontari in questo modo. Potevano essere trovate altre soluzioni, con un graduale passaggio al pagamento in funzione della data della prenotazione. Correre ai ripari dicendo che si stanno predisponendo i pos per poter fare le prestazioni a pagamento negli hub vaccinali ormai non basta. Mi permetto di raccomandare per il futuro una maggior sensibilità in questa situazione emergenziale».