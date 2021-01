Dal Comune di Jesolo spazi pubblici alle farmacie per i tamponi rapidi

A Jesolo sono due gli spazi pubblici che il Comune mette a disposizione delle farmacie del territorio che hanno aderito al protocollo della Regione per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici. Si tratta della Casa delle Associazioni (ex distretto) di Jesolo paese e del Palazzo dei congressi Kursaal del Lido. Il Comune ha già trasmesso l’informazione alle farmacie cittadine per raccogliere le adesioni al programma di screening e stabilire un possibile calendario per l’occupazione degli spazi.

Gli spazi per i tamponi rapidi antigenici

Il sopralluogo effettuato dai tecnici ha confermato l’idoneità delle due strutture. Per l’ex distretto potrà essere utilizzata la sala riunioni situata al piano terra e con vie d’ingresso e uscita separate per il pubblico. Condizioni idonee anche per il Kursaal di piazza Brescia che vedrà nella “sala Tiziano” lo spazio dedicato all’esecuzione del test, con ingresso da via Aquileia e uscita sul piazzale del PalaInvent. Il Comune ha già ricevuto la riscontro positivo da parte di due farmacie del territorio, in attesa di ulteriori adesioni. Una volta ottenute tutte le disponibilità sarà redatto un calendario, oltre alle modalità per la prenotazione del test che segue le indicazioni già fornite dal protocollo regionale.

“Di fronte al protrarsi dell’emergenza sanitaria, oltre alle già note precauzioni del distanziamento interpersonale, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione e di igiene, lo screening resta uno degli strumenti più importanti che abbiamo per contenere il contagio - commenta l’assessore alla sanità e alle Politiche sociali, Roberto Rugolotto -. In questo frangente, con il protocollo della Regione abbiamo individuato delle sedi adatte per sostenere le farmacie nel programma di test rapidi antigenici e sostenere il percorso di controllo e monitoraggio dei casi di Covid».