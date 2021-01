Da lunedì tamponi rapidi prenotabili in farmacia senza ricetta

Da lunedì 11 gennaio sarà possibile per i cittadini dell’area metropolitana veneziana recarsi in una delle 15 farmacie Ames e prenotare, al costo di 26 euro e senza ricetta medica. Il test antigienico rapido per la sorveglianza del Covid -19 sarà poi effettuato con personale infermieristico qualificato nei punti attrezzati di: Venezia agli ex uffici statistica, salizada del Teatro San Marco 3998 (di fronte alla sala Rossini) dalle 15 alle 19.30; Mestre, alla farmacia Ames Garibaldi in viale Garibaldi 43, dalle 8 alle 14.30, e a Salzano, in Municipio, via Roma, dalle 8 alle 14.30. A questi punti attrezzati si potrà accedere solo con l'avvenuta prenotazione. Gli orari sono per ora provvisori.

«Le farmacie comunali hanno aderito, insieme alle farmacie private, al protocollo di intesa della Regione Veneto, - hanno commentato gli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini, e alle Società partecipate, Michele Zuin – su esplicito indirizzo del sindaco Brugnaro. Una scelta che sottolinea la volontà di contrastare la diffusione del virus dare la possibilità a tutti coloro che intendono sottoporsi a test antigienico rapido, volontariamente, di effettuarlo, a proprio carico, senza ricetta medica».

Un volta effettuato il tampone, se l’esito dovesse essere negativo al cittadino verrà consegnato un referto che ne accerta il risultato; nel caso, invece, di positività, il cittadino verrà invitato dal personale infermieristico a recarsi dal proprio medico. In entrambi i casi l'esito del tampone sarà registrato dal farmacista. Servizio fondamentale per il monitoraggio dell’epidemia. «Favoriremo anche le farmacie private che necessitassero di utilizzare gazebi e strutture su suolo pubblico per l'effettuazione dei tamponi rapidi», hanno aggiunto gli assessori.