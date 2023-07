Un tuffo può anche rovinarti la vita: Tania Cagnotto volto della campagna di sensibilizzazione

«Un tuffo può anche rovinarti la vita». Parola della tuffatrice italiana più forte di tutti i tempi. Tania Cagnotto è la testimonial della campagna di sensibilizzazione #NonTuffarti organizzata dall’amministrazione comunale e dall'Ulss 4 per ricordare i rischi che si corrono tuffandosi dai pontili.

Come evidenzia l’ex atleta olimpionica, infatti, la profondità dell’acqua in prossimità dei frangiflutti, anche con l’alta marea, è spesso inferiore al metro, per cui un tuffo può trasformarsi in una tragedia: il forte urto sul fondale può causare danni alla colonna vertebrale, lesioni midollari gravi, danni irreversibili e altamente invalidanti.

«È bello divertirsi al mare, giocare con l’acqua, tuffarsi in mare: e lo dice una persona che ha fatto di questa passione il suo lavoro - dichiara Cagnotto -. Ma i tuffi vanno fatti in mare aperto, non dai pontili, dove l’acqua è bassa e c’è il rischio di impattare sul fondale. Non possiamo permettere che una leggerezza possa rovinare l’esistenza ai giovani che vengono in vacanza a Jesolo. Per questo ho accettato subito la proposta del sindaco Christofer De Zotti di prestare la mia immagine per questa campagna contro i tuffi dai pontili. Ai giovani dico: divertitevi, giocate, scherzate, ma sempre usando il buon senso e rispettando le regole. Perché ci possa essere sempre il sorriso nelle vostre giornate».

Tania Cagnotto sarà la protagonista, il prossimo 9 agosto, del Lungomare delle Stelle 2023. A lei sarà intitolato un tratto del lungomare, che proprio in questi giorni l’amministrazione e Federconsorzi Arenili Jesolo hanno individuato nel contesto del Consorzio Stella Marina. La sua targa troverà così posto tra quelle di Federica Pellegrini, altro gigante dello sport nazionale, e del soprano Katia Ricciarelli.