A Tania Cagnotto il Lungomare delle Stelle 2023

Lungomare Tania Cagnotto. Questa la nuova targa che presto comparirà sull’arenile di Jesolo. Il Comune ha infatti deciso di dedicare alla regina dei tuffi l’edizione 2023 del Lungomare delle Stelle. Nei prossimi giorni Federconsorzi Arenili, che collabora all’evento, stabilirà il tratto da dedicare a Tania Cagnotto nel corso della cerimonia-evento che si svolgerà mercoledì 9 agosto in piazza Mazzini. «Sono orgogliosa di questo riconoscimento», queste le prime parole di un’emozionata Cagnotto quando le è stato comunicato che la città di Jesolo aveva scelto lei per l’intitolazione del Lungomare delle Stelle 2023.

Tania Cagnotto, figlia dei tuffatori Giorgio Cagnotto e Carmen Casteiner, è considerata la più forte tuffatrice italiana di tutti i tempi. È l’unica atleta donna ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi ed è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera: ben 62 medaglie conquistate in 20 anni di tuffi. I primi successi di Tania Cagnotto arrivano in giovane età: tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio si afferma a livello internazionale ottenendo 4 ori e 5 argenti ai mondiali giovanili a cui partecipa e 9 ori, un argento e un bronzo ai campionati europei. Prestazioni fuori dal comune che le consentono ben presto di fare il salto tra i “grandi” dove si impone fin da subito. Anno dopo anno il suo medagliere si impreziosisce di nuovi trofei arrivando a vantare 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi in campo continentale; un oro, 3 argenti e 6 bronzi a livello mondiale a cui si sommano l’argento e il bronzo conquistati alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 nel trampolino da 3 metri sincronizzato con la compagna Francesca Dallapé e nel trampolino singolo sempre da 3 metri.

Il Lungomare delle Stelle è un evento istituito da Jesolo nel 2001, unico nel suo genere. Ogni anno viene ufficialmente intitolato un tratto di passeggiata a mare a un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e dello sport. Proprio come avviene per la Hollywood Walk of Fame, oltre all’intitolazione, avviene il calco delle mani, che poi rimane parte di una mostra permanente. Ad inaugurare la manifestazione fu Alberto Sordi. Poi via, via i vari Andrea Bocelli, Sophia Loren, Mike Bongiorno, Katia Ricciarelli, i Pooh e fino a Bebe Vio, Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, Deborah Compagnoni e Cristina D’Avena, protagonista dell’ultima edizione. «Tania Cagnotto è esattamente l’immagine che vogliamo associare al nome di Jesolo – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore al turismo, Alberto Maschio -. Una sportiva vincente che ha dimostrato che con la passione, l’impegno e l’onestà si possono raggiungere traguardi importanti. Non a caso abbiamo scelto piazza Mazzini per la serata a lei dedicata».