Ospedale Città del Piave: la scopertura della targa con il personale medico e sanitario

Alla presenza dei sindaci Alberto Teso e Silvia Susanna, dei consiglieri regionali Fabiano Barbisan e Lucas Pavanetto, del personale medico e sanitario dell'ospedale di San Donà, della commissione tecnica che ha vagliato e selezionato la denominazione, oggi il direttore generale Mauro Filippi ha svelato la targa in ottone che verrà posta all’ingresso dell’ospedale cittadino, ora denominato “Ospedale Città del Piave”.

La denominazione è stata scelta mediante un concorso di idee che ha coinvolto oltre 500 studenti dell'area sandonatese. Lo scorso aprile una commissione ha identificato nella proposta dalla classe 5°A del Liceo Montale la “denominazione più rappresentativa dell’identità del territorio e del bene comune che lo stesso rappresenta per la popolazione”, e ha proposto di tenere in considerazione, a pari merito, le proposte “Ospedale della Vittoria” (classe 2°A del Liceo Montale ) e “Ospedale Giuseppe Bortolotto” (classe 3°D dell'Istituto Schiavinato) per future dedicazioni.



Gli otto componenti della commissione che hanno selezionato il vincitore sono Francesca Ciraolo per la direzione strategica dell’Ulss 4; l’allora sindaco Andrea Cereser; il dirigente scolastico Vincenzo Sabellico; lo storico Sara Campaner; il rappresentante del personale medico ospedaliero Fabio Toffoletto; il rappresentante del personale delle professioni sanitarie ospedaliere Martino Ferrazzo; l’esperto in comunicazione Fabrizio Cibin e il responsabile dell’Ufficio Stampa e addetto alla comunicazione dell’Ulss 4 Mauro Zanutto