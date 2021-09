La nuova targa sul ponte di Rialto fa discutere

Sta già facendo discutere la targa celebrativa, collocata oggi sulla pavimentazione del ponte di Rialto, riportante i nomi dei soggetti finanziatori del restauro del ponte, Renzo Rosso e la fondazione OTB. La piastra è stata installata in previsione della cerimonia simbolica di restituzione del ponte alla città in programma la mattina martedì 7 settembre, che segue i lavori di ristrutturazione effettuati tra il 2015 e il 2016 e costati circa 5 milioni di euro. Si trova sulla sommità del ponte, vicino al parapetto sul lato sud.

Come prevedibile, le foto sui social circolate lunedì pomeriggio hanno fatto storcere il naso a molti veneziani che ritengono la targa troppo impattante. Tra i primi pareri quello dell'associazione Venessia.com: «Non ci piace la targa posta sul Ponte di Rialto, non ci piace per niente. Il mecenatismo si fa e non lo si sbandiera in questo modo. Male chi lo ha fatto e chi gliel'ha permesso». La stessa associazione fa sapere di non essere contraria in assoluto ad una forma di riconoscimento nei confronti dei finanziatori dell'intervento, ma ne contesta le modalità: «Poteva essere un omaggio più modesto, più piccolo», riferiscono dall'associazione. Nel dibattito che si è aperto online c'è anche chi prende le difese della nuova piastra, ritenendola il giusto ringraziamento.

Il posizionamento della targa, come detto, è oggetto di una cerimonia che si svolge martedì dalle 11 alle 12.30 con la partecipazione delle principali autorità locali. In queste ore sono in corso i lavori di allestimento in preparazione all'evento, mentre dalle 10 alle 12.30 di martedì è in vigore un'ordinanza che vieta l’accesso ad una parte delle rampe del ponte.