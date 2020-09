Tariffa Actv da e per l'aeroporto rimasta a 8 euro

Il prezzo del biglietto Actv, per i possessori di tessera Imob, da e per l'aeroporto Marco Polo di Tessera, è rimasto di 8 euro: sulla questione torna il consigliere Pd della municipalità di Favaro, Alessandro Baglioni.

Il 25 novembre 2015, lo stesso consiglio di municipalità deliberò di ottenere l'impegno del sindaco e dell'assessore alla mobilità al ripristino della tariffa differenziata, cioè urbana da 1,50 euro per i possessori di Imob. Altrimenti, «residenti e pendolari sarebbero stati penalizzati, compresi quelli di Tessera, costretti a pagare 8 euro per un viaggio in autobus di nemmeno un chilometro e soli due minuti». Nel 2017 parte un'interrogazione dal Partito Democratico al presidente per sapere il motivo della mancata applicazione della tariffa urbana. Nel 2018 è la volta di una interpellanza, sempre del Pd. «Considerato che dopo oltre un anno non è stata ancora applicata una tariffa agevolata per i possessori di Imob, né risulta essere stata fatta alcuna altra azione, si interpella il presidente della municipalità per sapere quali azioni intende fare per far sì che sia ripristinata la tariffa a un euro e 50 da e per l'aeroporto. Il 24 novembre 2019 l'ultimo atto del Pd, «considerato che 4 anni dopo l'approvazione dell'ordine del giorno in municipalità non è stata ancora stata ripristinata la tariffa agevolata e non si ha nemmeno notizia dei risultati delle analisi sulla tipologia degli utenti».

Il 26 gennaio scorso, scrive Baglioni, l'assessore Renato Boraso, «aveva annunciato il ripristino della tariffa urbana e il 19 aprile confermato la notizia dicendo che a breve avrebbe portato in giunta la delibera. A quasi 8 mesi dall'annuncio, e a 5 anni dall'approvazione dell'ordine del giorno della municipalità di Favaro, il problema è ancora irrisolto».