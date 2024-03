Venezia, centri estivi: «Nessun aumento, tariffe a misura di famiglia»

Sessanta euro a settimana, 110 per due settimane. Per il tempo parziale 50 euro a settimana e 90 per due settimane. Prevista la riduzione per ogni fratello e confermati gli importi per i pasti: 4 euro per i bambini della scuola dell'infanzia e 4,25 per quelli della primaria. Sono le tariffe stabilite dal comune di Venezia per i centri estivi fino al 2026.

«Fra pochi mesi partiranno i centri estivi comunali e questa delibera ha l’obiettivo di dare avvio alla loro organizzazione attraverso le linee guida - spiega l’assessore alle politiche educative, Laura Besio -. Siamo convinti che si tratti di un prezioso supporto per i ragazzi e per le loro famiglie. E con soddisfazione possiamo dire che abbiamo deciso di confermare le tariffe, senza alcun aumento, per non gravare le famiglie di ulteriori costi. I centri risultano di estrema rilevanza quali servizi di supporto ai nuclei familiari che in molti casi non possono offrire ai propri figli altri momenti ricreativi nel periodo estivo».