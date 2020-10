Teatri come musei per sconfiggere la crisi: la risposta strategica dello Stabile del Veneto al Dpcm

In un momento storico come quello che stiamo vivendo ora in cui il mondo dello spettacolo si trova costretto a subire un'ulteriore stop, l'arte decide di scendere in campo in aiuto della stessa arte. È proprio così, infatti, che il Teatro Stabile del Veneto ha scelto di reagire alle nuove disposizioni di chiusura imposte dal nuovo Dpcm con una risposta intelligente e strategica, cioè quella di trasformare i teatri in musei.

I teatri Goldoni di Venezia, Mario del Monaco di Teviso, Verdi di Padova, e per la prima volta anche il teatro Nuovo di Verona, hanno scelto di rendere i loro foyer, normalmente destinati ad accogliere spettacoli dal vivo, dei veri e propri musei. I palcoscenici, così, resteranno aperti al pubblico, anche se in una natura diversa, e daranno la possiblità agli amanti di questa forma d'arte di poter continuare ad andare a teatro.

Quella dello Stabile del Veneto è una reazione proattiva alla crisi economica generata dalla pandemia per il settore dello spettacolo e un modo per continuare a far vivere non solo l'arte ma anche i luoghi dell'arte.

Dal 4 al 25 novembre, infatti, dalle 10.00 alle 17.30 i quattro teatri del Veneto resteranno aperti al pubblico dando a tutti la possibilità, con il rispetto di tutte le misure di sicurezza, di poter godere della bellezza dei quattro luoghi d'arte con visite guidate e mostre temporanee di opere artistiche e di artigianato locale. Verrà, inoltre, mostrato il cortometraggio sulla Grande Guerra, intitolato "Attimi Eterni" e realizzato dal giovane artista Daniele Capuozzo e dal videomaker Jose Cruz.

«Con resilienza stiamo cercando di resistere a questi tempi tristi - commenta Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto durante la conferenza stampa di questa mattina -. L’iniziativa che presentiamo, che coinvolge Padova, Venezia, Treviso ma anche Verona, segna l’inizio di una nuova vita per i teatri della regione per far risplendere la luce del teatro anche nelle tenebre».

Il Teatro Stabile del Veneto decide, quindi, di ribellarsi, rispettando le regole, e portare avanti un'iniziativa basata sulla convinzione che per continuare a essere vivo, il teatro, deve vivere insieme all'unisono con le attività economiche e commerciali della città in cui si trova.